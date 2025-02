Zonawrestling.net - TNA: Il campione NXT Oba Femi “ricambia” la visita di Moose e si schiera con gli Hardys

Leggi su Zonawrestling.net

Come scritto in precedenza, questa notte ad iMPACT hanno presenziato diversi atleti di NXT, ma la sorpresa più grande è stata sicuramente l’apparizione delNXT Obache martedì era stato interrotto dall’arrivo dell’X-Division Champad NXT. I due se le sono promesse martedì anche se un match ufficiale 1vs1 non è stato sancito, ma dopo stanotte sappiamo che li vedremo sul ring uno contro l’altro, per ora in un match a più uomini.Tutta colpa diNel corso dell’episodio di iMPACT JDC ha sconfitto Leon Slater in un NO Disqualification match al termine del quale il resto dei The System è salito sul ring per attaccare il povero Slater. Contro il System presto sono arrivati gli, ma si sono ritrovati in inferiorità numerica e spediti fuori ring. Ad interrompere il dominio dei System ci ha quindi pensato Obatra lo stupore die dei presenti.