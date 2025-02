Zonawrestling.net - TNA: Elijah (ex Elias) debutta con vittoria al fianco di Joe Hendry

La TNA “cammina con” da questa notte. L’ex WWE, noto con il nome di, ha fatto il suo debutto questa notte ad iMPACT andando in soccorso del campione Joe. Un debutto che in un certo senso mette fine alle speculazioni su un suo approdo in AEW o ROH dopo che aveva filmato alcune vignette aldei Righteous. “Walk with”Joequesta notte durante iMPACT ha messo in scena uno dei suoi classici concerti ripercorrendo la sua recente apparizione alla Royal Rumble per poi esprimere ancora una volta il desiderio di affrontare John Cena. Un concerto però interrotto dall’arrivo dei Colons che erano pronti a salire sul ring prima di essere a loro volta interrotti dal giro di chitarra di. Buona l’accoglienza per l’ex WWE che chitarra alla mano si è presentato al pubblico che ha iniziato a intonare il coro “Walk with” sul ritmo di “Seven Nation Army” dei White Stripes.