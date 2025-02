Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Quando un danese di Nyborg sbarcò ad Avellino: la storia dell’attaccante Soren Skov

È un posto da favola, in Danimarca: il castello, il mare, panorami che sembrano da libro di fiabe. Persino lo stemma della città sembra uscito da un libro: il castello col volto del vecchio re tra la luna e una stella. Anasceva 71 anni fa: professione attaccante. Muove i primi passi all’ombra del castello,, segnando i primi gol proprio con la maglia della squadra del paese. Alto e magro,si fa notare subito per i gol e la capacità di far sentire la propria presenza in area di rigore. Passa all’Odense prima e poi in Germania al St Pauli: non dimentica, però. Per festeggiare l’inaugurazione del nuovo stadio infattitorna a giocare un’amichevole proprio tra il St Pauli e il. Intanto è già nel giro della nazionaleunder 21.La svolta arrivapassa al Bruges, dovecomincia a segnare a raffica, in particolare nell’ultima stagione giocata in Belgio, quella 1981-82,realizza 23 gol in campionato.