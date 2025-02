Ilnapolista.it - Thiago Motta, lo spogliatoio Juventus mormora: “Non sai mai che formazione aspettarti” (Corsera)

, lo: “Non sai mai che” ()Alla lunga i nodi vengono al pettine. E ora anche i media non possono più coprire la costruzione del disastro bianconero, disastro che si sta materializzando sotto gli occhi di tutti. L’eliminazione dalla Champions col Psg ha cancellato la vittoria contro l’Inter. Adesso non resta che il quarto posto, altrimenti sarà dura restare con(e probabilmente anche con Giuntoli). Il Corriere della Sera riferisce di alcuni mormorii dellobianconero.Scrive ilcon Massimiliano Nerozzi:Oltre alla tattica, c’è una gestione del gruppo che, ad alcuni, può sembrare vagamente naif, al di là della differente visione dopo la sconfitta in Olanda, tra Manuel Locatelli («Abbiamo buttato via la qualificazione») e il tecnico («Non abbiamo buttato via nulla»).