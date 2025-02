Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve (Corriere della Sera): senza Champions League rischia anche il tecnico. Alcuni giocatori perplessi: la rivelazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24qualificazione alla prossimal’allenatore. L’indiscrezioneCome rivelato dal, alla Continassa c’è grande delusione per l’eliminazione dalla, ma non disperazione. Si guarda già avanti, verso l’obiettivo quarto posto in campionato che resta fondamentale per il progetto sportivo e per la sostenibilità di questo.qualificazione inè a rischio esonero.Il quotidiano svelaretroscena: il nuovodividelo spogliatoio e lasciacalciatori bianconeri. Da un lato,vedono in lui un potenziale fuoriclassepanchina, capace di intuizioni tattiche straordinarie, al punto da paragonarlo a un giovane Guardiola.