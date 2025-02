Ilnapolista.it - Thiago Motta e i tre botta e risposta con Cambiaso, Yildiz e Locatelli che non sono passati inosservati

Leggi su Ilnapolista.it

e i treconche nonAnche La Stampa si dedica alla Juventus e soprattutto adopo la sconfitta per 3-1 col Psg e la conseguente eliminazione agli spareggi di Champions e il mancato raggiungimento degli ottavi di finale.Scrive Nicola Balice:Sguardi scuri e lunghi silenzi hanno accompagnato il volo di rientro da Eindhoven con l’ingombrante bagaglio di una sconfitta grave sotto ogni punto di vista. Han fatto il giro del web le immagini del confronto traal momento dell’ingresso lampo in campo, con il terzino che sperava di avere il tempo almeno di scaldarsi salvo scontrarsi con l’urgenza imposta dal tecnico. Così come non è passata inosservata la strigliata ache stava tardando l’inizio del riscaldamento alla ricerca di uno scaldacollo, superfluo secondo