Theo Hernandez via con lo scambio | la scelta è già stata fatta

Per il francese l’esperienza al Milan sembra essere al capolinea ed arriva anche il possibile: cosa può succedereIl rinnovo non si farà. L’espulsione rimediata in Champions contro il Feyenoord può segnare il punto di non ritorno pervia con lo: laè già(LaPresse) – Calciomercato.itIl terzino francese è sempre più vicino all’addio al Milan e non è soltanto questione di contratto. L’attuale accordo è in scadenza nel 2026 e le parti non si sono ancora avvicinate a tal punto da far pensare ad una possibile fumata bianca. Anzi, la trattativa tende al ‘nero’ con il club che era pronto ad ascoltare offerte già nel mercato di gennaio.La cessione diè dunque nell’ordine delle cose e si attende l’offerta giusta per dare il via libera all’addio dell’esterno.