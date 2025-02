Tvplay.it - Theo Hernandez, pazienza finita: clamorosa decisione del Milan

Le scuse a compagni di squadra e tifosi non basteranno a. La dirigenza sembra irremovibile sullaUna settimana terribile per, certamente la peggiore da quando è al. Da simbolo della rinascita rossonera dopo anni oscuri senza risultati a principale accusato della deludente (e evitabilissima) eliminazione dalla Champions League con il Feyenoord.del– Tvplay.it (Foto LaPresse)Troppo grave l’ingenuità commessa dache si è fatto espellere nel match contro gli olandesi con un secondo giallo per simulazione che grida vendetta.ha lasciato i suoi in inferiorità numerica con il Feyenoord alle corde e quasi rassegnato ormai a subire il secondo gol che avrebbe regalato la qualificazione ai rossoneri agli ottavi di finale.