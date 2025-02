Dilei.it - The Voice Senior, giudici e anticipazioni della prima puntata

Tutto pronto per la nuova stagione di The, il talent show di Rai 1 dedicato alle voci over 60. A partire da stasera, venerdì 21 febbraio Antonella Clerici riprende il timonetrasmissione canora per emozionare il pubblico con le voci e le storie degli artisti che proveranno a ottenere un posto in una delle squadre dei coach. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla.“The”,Antonella Clerici è pronta a tornare su Rai 1 con la quinta stagione di The, un format apprezzatissimo che lascia spazio alle voci più belle degli aspiranti cantanti over 60. Il programma, che come sempre punterà alla valorizzazione del talento epassionemusica, ci terrà compagnia per 8 imperdibili puntate.Si parte con le iconiche Blind Auditions, le audizioni al buio in cui i quattro coach, voltati di spalle, ascolteranno le performance senza poter vedere i concorrenti.