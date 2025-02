The Voice Senior al via da stasera 21 febbraio | anticipazioni giuria formazione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La quinta stagione di 'The', il talent show che premia le più belle voci over 60 del Paese, andrà in onda da, venerdì 21, alle 21.30 su Rai 1. Al timone della trasmissione Antonella Clerici, affiancata dalladi coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, .