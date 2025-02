Tpi.it - The Voice Senior 2025, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1

The, i): lae ideldi Rai 1Qual è ildi The? Dopo il grande successo dello scorso anno e di TheKids, viene confermata la stessadella passata edizione. Alla conduzione troviamo Antonella Clerici, affiancata da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, reduci dal recente successo di “TheKids”.Squadra che vince non si cambia, dunque, come sicuramente saranno felici i fan del programma, che premia le più belle voci over 60 del Paese. Anche quest’anno, saranno le canzoni al centro di Theper un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale; non mancheranno i duetti tra concorrenti ee, naturalmente anche istessi si metteranno alla prova sul palco di The, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore, ma che saranno sempre portatrici di un messaggio di speranza perché la vita può sempre sorprendere.