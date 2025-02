Superguidatv.it - The Voice Senior 2025: conduttore, quattro coach e quando in tv la nuova stagione

Thesta per tornare con la quinta. Il programma, che vuole rilanciare over 60 con il talento nel canto, è pronto a emozionarci e divertirci. Scopriamo insieme chi sono i, la conduttrice eandrà in onda.The: quintaal viaSquadra che vince non si cambia. Dopo il successo di ‘The‘ e ‘Thekids‘, arriva la quintadi The. Il talent vede impegnati cantanti over 60 che portano sul palco la loro voce e le loro storie uniche. La prima puntata è prevista per venerdì 21 febbraioin prima serata su Rai1.A condurre il programma, confermatissima, c’è Antonella Clerici reduce da Sanremo dove ha presentato la prima serata con Gerry Scotti e Carlo Conti. Accanto a lei vedremo in qualità di: Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.