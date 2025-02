Davidemaggio.it - The Voice Senior 2025 con più audizioni al buio

Ripartono su Rai 1 la musica e le storie di The, il talent show dedicato a concorrenti over 60 e condotto da Antonella Clerici. Confermata per la quinta edizione la squadra di coach che già in autunno è stata protagonista della versione Kids (Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa), mentre aumenta il numero di puntate rispetto alla scorsa stagione.The: le puntate salgono a ottoLe puntate saranno otto, contro le sette di un anno fa, e andranno in onda sempre nella prima serata del venerdì. Ad aumentare è la prima fase del format nonché la più interessante: le Blind Audition (sei appuntamenti), ovvero lealdove i coach, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, nel caso, voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra.