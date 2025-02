Nerdpool.it - The Monkey: il trailer del nuovo horror con Elijah Wood

Theè ilfilmdiretto da Osgood Perkins, basato sul racconto del 1980 di Stephen King e prodotto da James Wan, noto per successi come The Conjuring e Saw. La pellicola sarà disponibile nelle sale italiane a partire dal 20 marzo.La trama segue due fratelli gemelli, Hal e Bill Shelburn, interpretati da Theo James, che da bambini scoprono una misteriosa scimmietta a molla. Questo inquietante giocattolo è legato a una serie di morti inspiegabili che devastano la loro famiglia. Venticinque anni dopo, la scimmietta riappare, scatenando una nuova ondata di eventi macabri e costringendo i fratelli, ormai separati, a confrontarsi con il loro oscuro passato. Nel cast figurano anche Tatiana Maslany nel ruolo della madre dei gemelli ein un cameo significativo.Il film ha suscitato notevole interesse, con ilufficiale che ha raggiunto oltre 100 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni dalla pubblicazione, stabilendo un record per un filmindipendente.