The Brave and the Bold | Brandon Sklenar pensa che spaccherebbe come Batman del DCU

Theand theche “del DCUSono passati più di due anni da quando i DC Studios hanno annunciato il “Capitolo 1: Dei e Mostri” del DCU, e al momento non siamo ancora vicini a sapere chi interpreteràin Theand the. Il Cavaliere Oscuro ha fatto un cameo in Creature Commandos, ma il lavoro sulla sua squadra con Robin sembra essersi fermato. Ad oggi, il film del regista Andy Muschietti è chiaramente ancora impegnato su altri progetti e anche The– Parte 2 è lontano dall’arrivare in sala, anche se, fortunatamente, sembra stia lentamente prendendo forma.I fan hanno avuto tutto il tempo di proporre gli attori che vorrebbero vedere nei panni del Bruce Wayne del DCU, con la star di Drop e It Ends With Us,, che emergeuno dei preferiti dai fan.