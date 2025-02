Nerdpool.it - The Apothecary Diaries: un episodio pieno di scoperte!

Ecco che, come ogni venerdì, i fan dell’anime sono in trepidante attesa di scoprire cosa succederà nel nuovodi The, l’innovativo anime che sta facendo strage di cuori. Da oggi, su Crunchyroll è disponibile alla visione l’31, “Il Santuario della Scelta”, and that’s a big one!Questa ultima puntata è stata anche più intrigante delle scorse, nella seconda stagione: parte in quarta con un ricordo d’infanzia di Jinshi, divenuto incubo in età adulta: chi l’avrebbe mai detto che anche l’affascinante e imperturbabile coprotagonista della serie avesse un passato così tormentato? Questo sogno dà la possibilità agli spettatori di conoscere ancora un po’ meglio il personaggio e di avere delle conferme sulla sua identità, nonostante il suo vero ruolo a palazzo fosse ormai chiaro a praticamente tutti.