Quifinanza.it - Tesla investe in Nissan, c’è il piano per attirare Musk: il titolo giapponese vola in Borsa

Leggi su Quifinanza.it

Il Giappone cerca il sostegno diper rilanciare. IlMotor è schizzato del 9,4% sul Nikkei, raggiungendo i 458,80 yen, dopo che il Financial Times ha rivelato un’iniziativa guidata da Hiro Mizuno, ex membro del cda di, con il supporto dell’ex premier Yoshihide Suga. Ilmira a coinvolgere il colosso statunitense dei veicoli elettrici in un investimento strategico per la casa automobilisticain difficoltà.Perchèsi può interessare aCome emerso lo scorso dicembre 2024, Honda ha firmato un memorandum d’intesa per stringere un accordo sia conche con Mitsubishi, dando vita al terzo gruppo automobilistico più grande al mondo. Tuttavia, nelle settimane successive era arrivato lo stop alla trattativa, con Honda disposta a negoziare solo a condizione che l’attuale Ceo dilasci il suo incarico.