Terza Categoria / Sfida scudetto Urbanitas Apiro-Real Sassoferrato e non solo: il programma della 19^ giornata

Scontro diretto che può valere un campionato tra rosanero e neroverdi, big match Maiolati Pianello-Largo Europa mentre Poggio San Marcello, Junior Jesina e Atletico 2008 inseguono il quinto posto, l’Albacina riparte contro il Polverigi e Fabriano-Spes può dare la giusta spinta per ripartire; nel girone E l’AC Appignano contro la Giovanile Nicolò Ceselli per consolidare il posto tra le prime cinqueVALLESINA, 21 FEBBRAIO 2025-Weekend cruciale per la, giunta alla sua diciannovesima. In questo turno di campionato vedremo infatti diverse sfide molto importanti che possono dare finalmente una svolta alla stagione delle squadre coinvolte.La partita di cartellodiciannovesima. Le prime dueclasse si daranno battaglia allo Sparapani, con i rosanero che hanno la possibilità di compiere lo stacco decisivo su tutte le inseguitrici e i sentinati, in un periodo da record da dieci vittorie consecutive, che possono invece tenere il discorso primo posto col fiato sospeso, andando a -4 con una gara in meno.