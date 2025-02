Ilrestodelcarlino.it - Terrucidoro racconta la disabilità

Questa sera, alle 21, al centro socio culturale Don Savino Ciccioli di Mogliano, nei locali dell’ex ospedale San Michele, ci sarà la presentazione del libro "Non solo handicap" (Edizioni Italic Pequod), con la presenza dell’autore Giorgio. "Affetto da tetraparesi spastica dalla nascita, con una laurea in teologia, Giorgio è una persona di una vitalità unica. Ascoltare la sua toccante e profonda testimonianza è un’occasione da non perdere", annunciano i promotori. Interverranno, oltre a, il presidente del centro socio-culturale Don Savino Ciccioli Giorgio Morichetti, il sindaco Fabrizio Luchetti, l’assessore alle politiche sociali Lolita Paoletti e Maria Luisa Petrelli, amica dell’autore. "Non solo handicap" vuole diventare una chiave di lettura per migliorare la conoscenza e la relazionalità tra disabile e normodotato.