Terranuova Traiana. Scontro diretto a San Donato

Arzezo, 21 febbraio 2025 - Il peggior attacco, quello del San, contro la peggior difesa, quella del. Domenica al "Pianigiani" si scontrano due squadre che sono comunque in ripresa. I gialloblù, domenica scorsa, hanno vinto a San Giovanni, mentre i biancorossi, dopo il clamoroso successo di Grosseto, hanno pareggiato con il Montevarchi. Quel che è certo è che si tratta di unoche nessuna delle due può fallire. Soprattutto la squadra di Marco Becattini, che cerca conferma dopo le ottime prestazioni degli ultimi quindici giorni. theadplacement id="contenuto" Intanto è stato ufficializzato un cambio di dati. La parita tra Siena e, incontro inizialmente in programma per domenica 9 marzo alle ore 14:30 allo Stadio Artemio Franchi, è stata ufficialmente posticipata a sabato 15 marzo alle ore 14:30.