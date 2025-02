Unlimitednews.it - Terra dei Fuochi, il Generale Vadalà nominato commissario unico

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri, hailGiuseppenazionale per la bonifica dell’area denominata “dei”, l’area in Campania tra Napoli e Caserta in cui per decenni sono stati inti i rifiuti tossici, il cui smaltimento era in mano alla criminalità organizzata.Ad annunciarlo, nel corso del Consiglio dei Ministri, è stata la Premier Giorgia Meloni.La nomina – secondo quanto riportato – fa parte di un pacchetto di norme che punta ad affrontare e risolvere l’annosa questione legata all’inquinamento ambientale delladeie mira a garantire che venga attuato quanto previsto dalla sentenza del 31 gennaio 2025 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.Una condanna pesante quella della Cedu, secondo la quale, le autorità italiane mettono a rischio la vita degli abitanti delladei