Puntomagazine.it - Terra dei Fuochi, Auriemma (M5S): Calabricito tra siti da bonificare al più presto

La vicepresidente del gruppo M5Schiede l’inclusione del sito tra quelli da affidare al commissario Vadalà per risanare l’area e valorizzare il territorio.Caserta, 20 feb. – “È da oltre un ventennio che sappiamo che il sito di, sequestrato nel lontano ’95, va bonificato perché fortemente inquinato, ma ad oggi manca ancora il carotaggio sulla vasca che raccoglie rifiuti speciali. Sono ritardi inaccettabili per un territorio che ha solo dato in termini ambientali e sanitari, con l’allocazione del più grande inceneritore su cui regge l’intero ciclo dei rifiuti regionali. Al sopralluogo di questa mattina che con una delegazione della commissione Ecomafie abbiamo fatto indei, ho ribadito la necessità di inserire questo sito tra quelli da affidare al neo commissario Vadalà.