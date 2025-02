Quotidiano.net - Terna avvia i lavori per l'interconnessione SaCoI3 tra Sardegna, Corsica e Toscana

, il gestore della rete di trasmissione nazionale elettrica, hato iterrestri per la realizzazione del, l'in corrente continua a 200 kV che collegherà, contribuendo al rafforzamento del mercato elettrico europeo e favorendo l'integrazione delle fonti rinnovabili. Lo rende noto la società spiegando che il progetto, inoltre, sarà funzionale a garantire la connessione tra il sistema elettrico corso e quello italiano, attraverso la realizzazione del terminale di Lucciana a cura dell'operatore Edf, gestore della rete elettrica francese in. Per le opere di proprietàè previsto un investimento complessivo di circa 1,35 miliardi di euro, con uno schema di ripartizione dei costi tra Italia e Francia in linea con la decisione coordinata dei rispettivi regolatori.