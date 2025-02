Unlimitednews.it - Terna, al via lavori per l’interconnessione Sardegna-Corsica-Toscana

ROMA (ITALPRESS) –, il gestore della rete di trasmissione nazionale, ha avviato iterrestri per la realizzazione del Sa.Co.I.3,elettrica in corrente continua a 200 kV che collegherà, contribuendo al rafforzamento del mercato elettrico europeo e favorendo l’integrazione delle fonti rinnovabili.Il progetto, inoltre, sarà funzionale a garantire la connessione tra il sistema elettrico corso e quello italiano, attraverso la realizzazione del terminale di Lucciana a cura dell’operatore Edf, gestore della rete elettrica francese in.L’apertura dei cantieri conferma l’impegno della società guidata da Giuseppina Di Foggia nella fase di esecuzione e realizzazione delle infrastrutture elettriche, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.