Ilrestodelcarlino.it - Termoli, amari ricordi. Serve la vittoria in casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona-rappresenta un’occasione, per i biancorossi: tornare al successo e farlo davanti ai propri tifosi per cancellare quella macchia della gara d’andata, quella partita in cui i dorici, costrinsero il pubblico anconetano giunto a sostenerli ad andarsene prima della fine della partita, per non esser costretto a infierire. Il punto più basso di questo campionato, una dura lezione, pur impartita da una squadra non certo irresistibile, che l’Ancona dovrà tenere bene a mente, domenica, per centrare i tre punti e soddisfare il giustificato desiderio di rivalsa. Il, in zona playout con 24 punti, 2 più della Civitanovese ultima avversaria dei dorici, viene da quattro pareggi consecutivi. L’ultimarisale al 5 gennaio scorso, alla ripresa dopo le festività, il 2-1 con cui ha superato inil Notaresco ultimo in classifica.