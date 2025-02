Quotidiano.net - Terapia delle note: "La musica fa parte della natura umana"

di Riccardo Jannello Lacomeperché ha più privilegiparola e in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino assuefà al benessere come null’altro. La, ovvero suono e voce: il battito del cuore e il respiromadre sono le prime melodie che il feto ascolta nel ventre e quindi sono propedeutiche di tutto ciò che sentirà successivamente. Elisa Ridolfi, 46 anni, da Fano, è musicoterapeuta, psicologa evolutiva, educatrice di asili nido ma anche cantautrice: il suo album Curami l’anima ha vinto la Targa Tenco 2024 come Opera prima. Nella sua attività di musicoterapeuta perinatale collabora con l’Associazione Liberadi Pesaro e col Centro Diego Fabbri di Forlì. Elisa, che cosa l’ha spinta a occuparsi di questa materia? "Ho avuto due figlie a distanza di poco tempo e avevo sempre la pancia".