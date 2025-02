Tentò di uccidere lo scrittore Salman Rushdie | giudicato colpevole Hadi Matar Ora rischia 30 anni di carcere

Leggi su Open.online

di tentato omicidio e aggressione per l’accoltellamento del celebre: il verdetto della giuria di Mayville, nello Stato di New York, sembra preparare il campo a una pesante condanna a carico del 27enne. I giovane americano di origini libanesi rischierebbe fino a 30di reclusione per l’attentato all’autore britco-indiano del 12 agosto 2022. Dopo due ore di camera di consiglio, ora si attende la sentenza definitiva del giudice.L’attentato aQuindici pugnalate, con una furia disumana. Quel 12 agosto 2022, sul palco di una conferenza alla Chautauqua Institution,avrebbe voluto«per i suoi attacchi all’Islam», come ha raccontato lo stesso attentatore. Lo, autore del celebre I versetti satanici che gli è valso la condanna pubblica dell’ex ayatollah iraniano Ruhollah Khomeini, fu colpito alla mascella, alla schiena, al petto, al torso, alla coscia e al volto.