Tentano furto e rapina, scoperti e denunciati

È stato fermato ieri in centro il ventenne, italiano di origini marocchine, che era in fuga da ventiquattro ore. Insieme con un 25enne egiziano avevano tentato unnel negozio di Acqua e Sapone di via Saragat, e poi provato ad assaltare la vicina tabaccheria Manù. Sono stati entrambi. Tutto inizia mercoledì. A ridosso dell’ora di chiusura serale, i due entrano nel punto vendita di prodotti per la cosmesi e l’igiene personale di San Gabriele. Sono vecchie conoscenze per il personale, che infatti li tiene d’occhio e sventa il tentativo di rubare profumi di marca. L’egiziano riesce a filarsela dall’uscita sul retro, il ventenne invece viene invece bloccato dai dipendenti e costretto a mollare la refurtiva, e poi spinto fuori dal negozio mentre lui oppone resistenza, si divincola, strattona e minaccia i commessi.