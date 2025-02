Sport.quotidiano.net - Tennistavolo

Con la vittoria per 5-0 colta a Ferrara contro la Teco Cortemaggiore nella decima giornata della serie B2 di, la Giara Assicurazioni ha praticamente ipotecato la salvezza, per la quale, ormai, manca solo il conforto della matematica. Meno bene è andata la squadra di C1, battuta per 5-2 a Verona, mentre decisamente grave è stata la sconfitta della terza formazione societaria, superata per 5-1 a Manzolino in uno scontro di grande importanza per la permanenza in C2. I sorrisi, per contro, sono arrivati dalla serie D3, dove il club estense ha colto due vittorie in tre gare. Ma andiamo per ordine. In serie B2 la Giara Assicurazioni ha battuto in casa il Cortemaggiore, seconda forza del girone ma presentatosi in veste rimaneggiata. I ferraresi hanno avuto il merito di sfruttare l’assist con una prova di grande concentrazione, andando a bersaglio con capitan Curarati (due punti su Molinari e Armani), con l’under 15 Andreoli (doppietta su Botti e Molinari) e con D’Amore, autore del quinto successo di squadra dopo una bellissima rimonta su Armani, conclusa alla bella.