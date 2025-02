Isaechia.it - Temptation Island, una coppia dell’ultima edizione si è lasciata? Lei pubblica il comunicato ma poi cancella tutto

Stando a recenti mosse social, pare che la storia tra due ex protagonisti disia finita.La relazione tra Diandra Pecchioli e Valerio Palma, una delle coppie protagoniste della dodicesimadi, sembrerebbe giunta al capolinea.La 37enne di Roma ha condiviso sui social un messaggio in cui ha annunciato la fine della storia d’amore con il pugliese. Tuttavia la Instagram story in questione, a noi segnalata da una lettrice, è stata successivamente rimossa.Con Valerio èfinito.Ci ho provato fino all’ultimo ma a lui non è mai importato nulla di me. Sono profondamente triste e delusa e ho il cuore a pezzi. E’ stata sempre tutta finzione da parte sua.Diandra e Valerio, insieme da circa sette anni, aveva deciso di partecipare al reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia poiché l’uomo aveva messo l’imprenditrice dinanzi ad una scelta: lasciare Roma e trasferirsi a Brindisi, dove risiede la famiglia di lui.