Telese Terme, a breve la videosorveglianza sul territorio comunale

Tempo di lettura: 3 minutiNelle prossime settimane asarà attivato, dopodiché funzionerà regolarmente, il sistema di. Ne sarà data comunicazione in anticipo e verranno rispettate tutte le prescrizioni di legge. I tecnici incaricati stanno lavorando per il ripristino dell’intero impianto che è in fase di ultimazione. “Il sistema dirappresenta una risposta tecnologica al bisogno di sicurezza dei cittadini e del– dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Avremo a disposizione un ulteriore e fondamentale mezzo in termini di prevenzione e di lotta all’illegalità ma anche di miglioramento della sicurezza dei cittadini e di rispetto del decoro urbano, così da poter fronteggiare, fra gli altri, fenomeni di abbandono dei rifiuti.