Telemedicina sulle piste da sci, sperimentazione al Cimone

Modena, 21 febbraio 2025 - Parte domenica 23 febbraio, al Passo del Lupo, nel comprensorio sciistico del Monte, ladell'invio in tempo reale di immagini ecografiche dai pendii innevati dell’Appennino alla Centrale 118 per fornire un consulto medico a distanza durante gli interventi di soccorsoda sci. Innovazione nellaper il soccorso alpino Contestualmente, FISPS SoccorsoAPS in collaborazione con 118 ed Emergenza territoriale dell’azienda Usl di Bologna e dell’Azienda Usl di Modena, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, organizza anche la formazione degli operatori del soccorso, così da muovere i primi passi per raggiungere l'obiettivo prefissato: testare l’invio di immagini ultrasonografiche acquisite con apparecchi ecografici portatili dal luogo dell’intervento dell’elisoccorso, tramite connessione web sicura, per la visualizzazione su tablet o portatile da parte del medico in Centrale Operativa 118.