Ilrestodelcarlino.it - "Telecamere in centro e nei punti critici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tema sicurezza ancora aldei lavori del consiglio comunale. Gli interventi elencati dall’amministrazione in risposta all’interpellanza presentata dal capogruppo di CambiAMO Lugo, Francesco Barone, prevedono, in particolare, un aumento della presenza diine nella zona di via Dogana. "Solo sette mesi fa un "piromane" ha colpito la città dando fuoco a sedici autovetture, molte delle quali parcheggiate instorico – ha ricordato Barone. "Negli ultimi sette mesi vi è stato un aumento di furti in esercizi commerciali, furti in abitazioni e, da ultimo, atti vandalici concretizzati nel taglio di una serie gomme ad autovetture parcheggiate tra le vie Giordano Bruno e la via Ricci Curbastro. Preso atto che nel luglio 2024 il Comune di Lugo ha ricevuto un contributo di 80.