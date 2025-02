Anteprima24.it - Teatro Eidos, XXI edizione del “Paese dei Sogni”: in scena lo spettacolo ‘Hansel e Gretel’

Tempo di lettura: 2 minutiProssimo appuntamento per la ventunesimade “Ildei”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, domenica 9 febbraio 2025 alle ore 17,00 presso ilDe La Salle, con lodella Compagnia Fantacadabra di Sulmona (AQ) “HÄNSEL e GRETEL” liberamente ispirato alla fiaba dei Fratelli Grimm, scritto e diretto da Mario Fracassi con Santo Cicco, Laura Tiberi, Roberto Mascioletti e Martina Di Genova e con le musiche e canzoni di Paolo Capodacqua.Dalle note di regia: Nella celebre fiaba del povero taglialegna, Hansel e Gretel riescono a sviluppare la capacità di guardare in faccia le difficoltà, riescono a trovare la capacità di affrontare i problemi attraverso la crescita della loro inventiva con i sassolini che buttano nel bosco per ritrovare la strada e con lo sviluppo del loro coraggio per evitare di essere divorati dalla strega.