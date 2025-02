Ilrestodelcarlino.it - Teatro delle Forchette,. Tornano i laboratori con Masque Teatro

Prende il via domani (appuntamento dalle 15 alle 19) alla FabbricaCandele il ciclo digratuiti dedicati agli under 35 a cura dicol sostegno dell’assessorato alle Politiche Giovanili. Il primo incontro si chiama ‘Il racconto ad albero’ ed è a cura di Chiara Lagani - Fanny & Alexander. Si tratta di un percorso dedicato alle narrazioni e alle molteplici possibilità offerte dal racconto ad albero, una struttura narrativa che si basa su un’idea di biforcazione infinita: bivi, trivi, una raggiera di strade che possono tendere all’infinito ma che la scrittura deve tenere strette, in una strana polimorfica unità, avendo molta cura di preparare un buon cammino a chi dovrà percorrere ogni singola strada. Chiara Lagani, attrice e drammaturga, scrive i testi originali degli spettacoli del gruppo Fanny & Alexander, con base a Ravenna, fondato insieme a Luigi De Angelis nel 1992.