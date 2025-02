Unlimitednews.it - Tatum e LeBron trascinatori, vincono Celtics e Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Brillano le stelle. Nove partite nella notte Nba e grandi prestazioni da due assoluti protagonisti, non solo di questa stagione.James ormai fa la differenza da oltre 20 anni, ma continuare a farla quando la carta d’indentità dice 40 è qualcosa di straordinario. Quaranta lo dice anche il referto, perchè sono tanti i punti che King James fa registrare al suo attivo nel successo deia Portland. I gialloviola si impongono 110-102 e il numero 23 mette a referto anche 8 rimbalzi e 4 assist, trascinando i suoi che, privi di Luka Doncic, lottano e hanno la meglio anche grazie ai 32 punti di Austin Reaves (7 gli assist). I Blazers rispondono con i 28 punti di Deni Avdija e i 19 di Toumani Camara, ma non basta per fermare iche si rialzano dopo due sconfitte consecutive.