Taranto, tonnellate di rifiuti interrati nelle campagne di Fragagnano

di, in provincia di. Proseguono le indagini dei Carabinieri del NOE che hanno dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di nove personeprovince di Bari,, Trani/Barletta, Brindisi, Caserta, Napoli, Avellino, Cosenza, Matera, Campobasso, Viterbo e Potenza ritenute responsabili di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di, impedimento al controllo e gestione illecita di. Sequestrati beni mobili e immobili per circa 1.000.000,00 di euro. L’indagine è iniziata nel giugno del 2023 interessando diverse regioni del territorio nazionale. I miliari del reparto speciale dell’Arma hanno rinvenuto un terreno agricolo in agro di(TA) utilizzato per l’illecito smaltimento.