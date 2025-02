Ilrestodelcarlino.it - "Tanto spazio ai giovani, contro la Samb alla fine erano sei"

"Sono contentissimo della grande prestazione dei ragazzi e di un risultato storico colto in casa della, ma ci tengo a sottolineare una cosa che forse è passata in secondo piano. Sul campo della prima in classifica abbiamo giocato con tanti. Abbiamo iniziato con quattro under e finito con sei". Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidado, tiene a precisarlo. In quei sei a chiudere la sfida del Riviera delle Palme c’era anche Pier Biagio Carano (foto), il ragazzo di casa (è di San Benedetto) che stava per fare lo scherzettosquadra della sua città. Suo l’assist per Fossi in pieno recupero che ha costretto Orsini a compiere il miracolo per negare il gol vittoria ai fidardensi. Carano in campo solo una manciata di minuti, quelli di recupero, "ma è stata comunque un’emozione incredibile.