Juventusnews24.com - Talbi Juventus, l’interesse è reale e concreto: cosa può succedere la prossima estate. Le ultimissime

di RedazioneNews24 può la. Le sul futuro della stellina del Club Brugge Dopo le voci circolate in queste ultime ore è arrivata anche la conferma da parte di Tuttosport: il calciomercato è realmente e concretamente interessato a Chemsdine, 19enne che si sta mettendo mostra col Club Brugge. Non solo la doppietta realizzata in settimana all'Atalanta in Champions League, i bianconeri sono rimasti stregati anche dalle sue accelerazioni e dalla sua duttilità, dato che può giocare indistintamente su entrambe le fasce. I bianconeri ci proveranno.