Tajani sotto assedio prova a smarcarsi allargandosi al centro

Forse ha sbagliato giorno per fare una conferenza stampa. Perché nell’incontro che Antonioha avuto giovedì coi giornalisti per presentare il percorso che Forza Italia farà in vista del congresso del Ppe (che si terrà il 29 e il 30 aprile a Valencia) si è toccato con mano l’imbarazzo deldestra e del governo di fronte al cambio di strategia di Donald Trump, che ora va a braccetto con Vladimir Putin e sputa veleno su Volodymyr Zelensky. Ma prima c’è da registrare il fatto che – forse anche per l’input arrivato da Marina Berlusconi nella lunga intervista al Foglio in cui ha invitato il partito a non rincorrere l’estrema destra – Forza Italia ha iniziato a muoversi al, Meloni e Salvini (Imagoeconomica).Il parterre centrista a Pietrelcina in vista del congresso del PpeCi sarà il congresso del Ppe, appunto, dovesi candiderà alla vicepresidenza, con un percorso di avvicinamento costituito da diversi appuntamenti di cui il primo sabato a Pietrelcina, il paese di Padre Pio.