Liberoquotidiano.it - Tajani: "Sentenza Delmastro è scelta politica senza fondamento, per colpire Riforma giustizia"

(Agenzia Vista) Torino, 21 febbraio 2025 "Non vedo un grandegiuridico nellache ha condannato il sottosegretario, mi sembra più unafinalizzata a dare un colpo alladella. Andremo avanti, perché va nell'interesse dei cittadini e della stessa magistratura, per me può rimanere al suo posto". Così, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev