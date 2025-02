Quotidiano.net - Tajani difende Delmastro: "Sentenza politica, riforma giustizia avanti"

"Non vedo un grande fondamento giuridico nellache ha condannato il sottosegretario, mi sembra più una sceltafinalizzata a dare un colpo alladella. Andremo, perché va nell'interesse dei cittadini e della stessa magistratura. Per me può rimanere al suo posto". Così, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, commenta la condanna a 8 mesi per il sottosegretario alla, Andrea, per rivelazione di segreto sul caso Cospito.