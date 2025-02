Oasport.it - Tadej Pogacar non sarà al Giro d’Italia 2025. La conferma del DS di UAE: “Sì, è sicuro”

non parteciperà al, rinunciando quindi alla possibilità di difendere la maglia rosa conquistata un anno fa. Il fenomeno sloveno si preparerà dunque al meglio per il Tour de France, mentre sarebbe ancora in bilico attualmente la sua eventuale presenza alla Vuelta a España in base alle ultime dichiarazioni di Mauro Gianetti.È stato proprio il direttore sportivo dell’UAE Emirates are l’assenza dial, dopo il trionfo del 26enne nella terza tappa del Tour degli Emirati Arabi Uniti: “Sì, è. Ora pianificheremo tutto per capire se correrà il Tour e la Vuelta o solo il Tour. Potrebbe fare solo il Tour. In base all’inizio della stagione, decideremo nelle prossime settimane”.Il calendario del campione iridato in carica, dopo il suo debutto stagionale all’UAE Tour attualmente in corso di svolgimento, prevede comunque un buon numero di gare tra marzo e aprile: Strade Bianche, Milano-Sanremo, E3 Saxo Classic, Gand-Wevelgem,delle Fiandre, Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi.