Ilrestodelcarlino.it - Tac per ossa preistoriche, a Ravenna il maxi macchinario per decifrare il dna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21 febbraio 2025 – I segreti del dna umano, l’interazione dei sapiens con le altre specie, l’estinzione del Neanderthal: sono alcuni dei misteri che costellano gli albori dello sviluppo dell’uomo sulla Terra, e che il Bones Lab del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna conta di, grazie a uno spettrometro di ultima generazione che presto approderà a. Il, dal costo di 700mila euro, occuperà da solo quasi un’intera stanza: sarà lui ad analizzare i frammenti ossei selezionati dai ricercatori per dare loro le risposte che cercano in fatto di dna. Si tratta dell’elemento centrale della ricerca che ha visto l’Università di Bologna, in collaborazione con gli atenei di Siena e Haifa, aggiudicarsi un finanziamento dell’Unione europea per tredici milioni di euro.