Oasport.it - Tabellone Europa League 2025: Roma e Lazio evitano il derby. Il cammino dagli ottavi alla finale

L’Italia sarà rappresentata da due squadre neglididell’, la seconda competizione europea per importanza nel panorama calcistico. A difendere i colori del Bel Paese saranno: i giallorossi sono riusciti a battere il sempre insidioso Porto nel playoff, mentre i biancocelesti erano rientrati tra le prime otto della fase a girone unico e si erano guadagnati l’accesso diretto a questo turno della manifestazione.Il sorteggio ha sventato il rischio di unitaliano. Laincrocerà i cechi del Viktoria Plzen, mentre lase la dovrà vedere con gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. Compito impegnativo per i ragazzi di Claudio Ranieri che dovranno cercare un colpaccio per proseguire la propria avventura continentale, mentre gli uomini di Marco Baroni partiranno con i favori del pronostico.