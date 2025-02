Oasport.it - Tabellone Conference League: la Fiorentina evita il Chelsea. Il cammino dagli ottavi alla finale

Laaffronterà il Panathinaikos neglididella, la terza competizione europea per importanza. L’ultima squadra italiana in corsa in questa manifestazione, ammessa di diritto a questo turno dopo aver concluso la fase a gironi nelle prime otto posizioni, se la dovrà vedere contro la formazione greca: avversario rognoso per i viola, che hanno però tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura continentale.La, che ha perso le ultime due finali di, ha conosciuto anche i possibili incroci per i turni successivi. Il testa a testa dei quarti non appare impossibile contro la vincente del confronto tra gli sloveni del Celje e gli svizzeri del Lugano, giocando il ritorno in casa. In semi, invece, lo scontro diretto sarebbe con chi uscirà dallo spicchio che comprende Betis Siviglia-Vitoria Guimaraes e Jagellonia/Cercle Bruges.