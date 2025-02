Svolta storica per la viabilità in provincia, dopo 30 anni inaugurato il nuovo svincolo al casello di Dalmine

Leggi su Bergamonews.it

. È statoquesta mattina, venerdì 21 febbraio, ildi, sull’autostrada, in direzione Milano-Brescia. L’opera, finanziata da Regione Lombardia, era attesa da.Presenti tra gli altri l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Terzi, il Sindaco diFrancesco Bramani, il sindaco di Stezzano Simone Tangorra, il vice presidente dellaUmberto Valois e i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, tra cui il Direttore Ingegneria e Realizzazione, Luca Fontana.Aperte le due nuove rampe, una che va in direzione di, questa notte, e una riservata ai mezzi pesanti (che transitano sul cavalcavia), agevolata per alleggerire il traffico verso il centro abitato. Si tratta di un investimento complessivo da 19 milioni di euro, finanziato da Autostrade per l’Italia con un piano Aspi.