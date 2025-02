Sololaroma.it - Svolta Bove, contatto con la FMSA per le regole sul defibrillatore: la Roma osserva

Day after glorioso per la, che conquista una meritatissima qualificazione agli ottavi di finale e scoprirà oggi se affronterà l’Athletic Bilbao o la Lazio in un epico derby europeo. Dalla difesa ad un super Dybala, fino ad uno Shomurodov in grande spolvero, le note liete del match contro il Porto sono tante, ed ora spazio al prossimo avversario. Chi guarda all’urna di Nyon con grande interesse è anche la Fiorentina, in ottica Conference League, quella squadra dove dall’estate scorsa gioca Edoardo.Più corretto dire “giocava”, visto che da quel spaventoso 1 dicembre 2024, data in cui il classe 2002 si accasciò a terra per un malore durante la sfida contro l’Inter, il campo non l’ha ovviamente più potuto calcare. Dal sollievo di vederlo vigile all’uscita dal campo si è passati al necessario impianto di unsottocutaneo, ed è proprio questo fatto, necessario a livello di salute, che gli sta impedendo di poter tornare a calpestare il prato verde in Serie A.