Thesocialpost.it - Svezia, nuovo sospetto su possibile cavo tranciato: aperta indagine

Leggi su Thesocialpost.it

La Guardia costiera svedese sta conducendo verifiche su undanneggiamento di unsottomarino nel Mar Baltico, nelle acque economiche dellaal largo dell’isola di Gotland. Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica svedese SVT, ilin questione collega la Finlandia alla Germania, e ildi un’interruzione ha portato le autorità ad avviare un’preliminare.Il portavoce della Guardia costiera svedese ha dichiarato che una motovedetta è stata inviata nella zona interessata per raccogliere informazioni e fornire supporto all’inchiesta. Al momento, non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause del presunto danneggiamento, né eventuali responsabili.Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle infrastrutture sottomarine nella regione baltica, considerata strategicamente rilevante per le comunicazioni e l’approvvigionamento energetico.