Perugiatoday.it - Superlega, la Sir alle battute finali della regular season. Zoppellari: "Lavoriamo sull'aggressività del nostro gioco"

Leggi su Perugiatoday.it

A due giornate dalla fine, come del resto era ampiamente preventivabile, Sir Susa Vim Perugia ed Itas Trentino sono appaiate in vetta.Questa situazione è la diretta conseguenza del 3-0 inflitto dalla squadra di Soli a Cisterna nel recupero del match rinviato per la sua.